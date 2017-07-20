Псковский избирком напоминает о завершении выдвижения кандидатов на выборы 10 сентября

14:53, 21 июля 2017, ПАИ

В Псковской области завершается выдвижение кандидатов в депутаты на выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

22 июля последний день для подачи заявлений в территориальные избирательные комиссии по выдвижению кандидатов в депутаты районных Собраний в Великолукском, Дновском, Красногородском,Невельском, Палкинском и Пустошкинском районах. ТИКи будут работать до 24:00.

Также в этот день заканчивается выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования Палкинского района. Пока на эту должность претендуют 3 человека от политических партий «Единая Россия», ЛДПР и «Родина». Подробную информацию о кандидатах можно найти на сайте избиркома. http://www.pskov.vybory.izbirkom.ru/region/pskov?action=show&vrn=4604014134285®ion=60&prver=0&pronetvd=null

Также 23 июля в 24:00 завершится общая кампания по выдвижению кандидатов в Бежаницком районе.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку № 7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Опочка» по одномандатному избирательному округу № 12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Струги Красные» по одномандатному округу № 5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Дно» по многомандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Писковическая волость» по одномандатному округу № 1.