Звание «Край партизанской славы» могут присвоить Дедовичскому району

15:13, 21 июля 2017, ПАИ

В администрации Псковской области состоялось первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». В ее состав вошли представители органов исполнительной власти, общественности и депутатского корпуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региона.

С инициативой присвоения почетного звания муниципалитетам выступили жители Дедовичского района с целью увековечивания памяти партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу над фашизмом. Представитель инициативной группы Геннадий Афанасьев рассказал, что, например, Дедовичский район в годы войны был центром «Партизанского края» — первого в стране советского района, возникшего на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти. И, несмотря на тяжелое положение, в марте 1942 года из Дедовичского района был отправлен обоз с 56-ю тоннами продуктов для блокадного Ленинграда.

По словам Геннадия Афанасьева, его бабушка жила в осажденном Ленинграде и много рассказывала о тех событиях, о том, как партизаны преодолевали сотни километров в тылу врага и спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан. «Это выстрадано народом, они прошли через муки, чтобы нам жилось достойно, поэтому принять закон о поселениях, жители которых героически боролись с оккупантами, - наш с вами долг как потомков поколения победителей», — добавил он.

Согласно разработанному документу, «Краем партизанской славы» могут стать муниципальные образования области, которые во время войны частично или полностью были освобождены в результате действий партизанских сил и удерживались ими. Для этого общественные объединения и граждане должны обратиться с инициативой к главе муниципального образования и предоставить документальное подтверждение тех событий. После рассмотрения документов специальной комиссией предложение будет направлено губернатору Псковской области, который и примет окончательное решение.

Почетное звание «Край партизанской славы» может быть присвоено только одному муниципалитету в год.

В ходе обсуждения предложенный законопроект получил широкую поддержку членов рабочей группы. Они подчеркивали, что на сегодняшний день еще ни в одном субъекте РФ нет подобного почетного звания, и Псковская область может стать первопроходцем.

Председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов в свою очередь высказал мнение, что документ послужит хорошей основой для патриотического воспитания молодежи. «Это память, которой нам не хватает», — сказал он и выразил глубокую благодарность администрации региона за поддержку общественной инициативы.

Кроме того, свою поддержку законодательной инициативе выразили также секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов и ее представитель Николай Никитенко, профессор, заместитель заведующего кафедрой отечественной истории Псковского государственного университета Анатолий Филимонов. Последний предложил приурочить присуждение почетного звания к 29 июня — Дню партизан и подпольщиков.

После доработки документ будет направлен в прокуратуру Псковской области на экспертизу и в случае положительного заключения — на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания.