До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля

17:29, 21 июля 2017, ПАИ

22 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +6 до +11 градусов, днем – от +18 до +23.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.