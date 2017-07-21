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Общество

Дополнительный автобус доставит псковичей на водосвятный молебен в Выбуты

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дням города, 23 июля в 12:00 в Выбутах по традиции состоится водосвятный молебен в честь Дня равноапостольной великой княгини Российской Ольги, который отмечается в Пскове 24 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для доставки горожан и гостей города к месту проведения молебна будет организован дополнительный рейс автобуса по маршруту № 137 от площади Ленина до Выбут с заездом к храму Александра Невского, отметили в Управлении культуры администрации Пскова.

Отправление автобуса от площади Ленина (Кремль) - в 10:10, из Выбут - по окончании молебна. Стоимость проезда в оба конца - 100 рублей.

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