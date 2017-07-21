В музее заповеднике «Михайловское» прошли пожарно-тактические учения

20:00, 21 июля 2017, ПАИ

20 июля на здании научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» прошло показное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожаров на объектах с массовым пребыванием людей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Данные учения прошли в рамках семинарских занятий (сборов) с начальствующим составом пожарно-спасательных частей Псковской области. Предварительно состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы в первом полугодии 2017, а затем на практике начальники частей познакомились с тушением условного пожара в здании научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В здании научно-культурного центра имеются два зала, большой и малый, где часто проходят научные конференции с участием российских и зарубежных представителей науки и культуры. В административной части здания ведут свою работу научные сотрудники и персонал центра. Поэтому обеспечению пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей уделяется особое внимание, в них одновременно может находиться большое количество человек, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои сложности.

По замыслу учений, в одном из кабинетов здания возник пожар, создалась угроза жизни людей, находящихся в здании и угроза распространения огня на другие помещения. Персонал объекта сообщил о пожаре в пожарно-спасательную часть посёлка Пушкинские Горы, принял меры по эвакуации людей из здания. Диспетчер пожарно-спасательной части №27, приняв сообщение об условном пожаре, направил к месту происшествия необходимые силы и средства.

По указанному адресу прибыл дежурный караул пушкиногорской пожарно-спасательной части. По прибытии на место огнеборцы осуществили боевое развёртывание, автоцистерны были установлены на пожарные гидранты, проложены магистральные линии с разветвлениями. Звено газодымозащитной службы произвело разведку очага условного пожара и тушение. После того, как на объект было подано расчётное количество стволов, условный пожар был локализован, а затем ликвидирован.

«Значимость подобных мероприятий трудно переоценить, ведь именно во время них специалисты МЧС тренируются действовать слаженно, быстро и эффективно. Важно и то, что осуществляются они на действующих объектах, которые им предстоит отстоять в случае возникновения реальной опасной ситуации», - отметили в ведомстве.