Маршрут движения городских автобусов изменится в Пскове 22 июля

15:53, 21 июля 2017, ПАИ

22 июля с 9:00 до 23:30 в Пскове, в связи с празднованием Дня города, будут закрыты для движения транспорта улица Советская на участке от площади Ленина до улицы Детской, улица Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой, улица Кузнецкая от Октябрьского проспекта до площади Ленина. В связи с этим будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотрас».

В этот период автобусы №№ 4, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 3 с Завеличья будут ходить по Рижскому проспекту, площади Ленина с поворотом на Запсковье, по улицам Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

№ 14 с Завеличья пойдёт по улицам Коммунальной, Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала будут уезжать на улицу Яна Фабрициуса, далее – на площадь Победы (с остановкой), через дамбу, по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту, в обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы (с остановкой), по улице Яна Фабрициуса на автовокзал.

№ 109 от автовокзала поедет к Летнему саду по улице Кузнецкой, потом – по улицам Инженерной, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

«Единицу» в прямом и обратном направлении пустят по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда (обязательная остановка у церкви), далее – по улицам Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду, после чего вернутся на маршрут.

Автобус № 11 будет ходить по улицам Звездной, Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду, далее - по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

№№ 8, 8А проследуют от вокзала по улице Яна Фабрициуса, площади Победы, улице Яна Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) на 11:30 и 15:30 из Печор поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, площади Победы на автовокзал.

№ 19 пустят от вокзала по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы и далее по маршруту на Цементный склад в прямом и обратном направлениях.

На маршрутах №№ 119, 163, 132, 139, 150, 151, 164 автобусы, следующие от улицы Рокоссовского, с Рижского проспекта поедут по улице Максима Горького, дамбе, площади Победы, улице Гражданской и далее по маршруту.

Автобусы №№ 119, 164, 139, 163, 132, 150, 151, следующие от улицы Текстильной, с улицы Звёздной будут сворачивать на улицу Труда, потом – на Текстильную, Инженерную с выездом к Летнему саду, а далее уходить на обычный маршрут (остановка «Детский парк» - отменяется).