Псковский Детский фонд объявил сбор учебных принадлежностей для школьников из малообеспеченных семей

17:14, 21 июля 2017, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда приглашает всех горожан внести свой вклад и помочь нуждающимся детям подготовиться к школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Канцелярские товары и другие вещи можно принести в Фонд по будням с 9:00 до 17:00 по адресу улица Яна Фабрициуса, дом 2а, кабинет 15. Список необходимого для комплектования одного рюкзачка можно найти здесь >>>.

Кроме того, в офисе Детского фонда можно сделать денежное пожертвование – все средства пойдут на закупку рюкзаков и всего необходимого. Также можно перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на подготовку нуждающихся детей к школе. НДС – нет».

Реквизиты Детского фонда:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

ИНН 7831000940, БИК 045805722

К/с 30101810400000000722