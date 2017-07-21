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Общество

22 июля с 23:00 будут закрыты для транспорта Ольгинский и Троицкий мосты в Пскове

22 июля с 23:00 до 1:00 24 июля  в Пскове в связи с праздничными мероприятиями  будут закрыты для транспорта Ольгинский и Троицкий мосты.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»,  из-за введённого запрета будет отменен рейс автобуса  № 118 на 22:33 от улицы Рокоссовского, а автобус  из Муровиц на 23:00 проследует  до парка.

Автобус № 112 рейсом от Родины в 23:01 поедет до остановки «улица Рокоссовского», рейс на 23:01 от Политехнического колледжа отменён.

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