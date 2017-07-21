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Общество

Выставка «Псков освобожденный» открылась в Псковской областной библиотеке

В фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка «Псков освобожденный», приуроченная к 73-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены издания, посвященные городу в годы Великой Отечественной войны, в первые послевоенные годы, освободителям города: сборник документов Государственного архива Псковской области «Войной испепеленные года»: «Псковский край накануне и в годы Великой Отечественной войны, в первые послевоенные годы. 1939−1949 гг.», очерки «Псков в годы Великой Отечественной войны», «Псков. История в фотографиях 20−50 гг. ХХ века», «День за днем: Хронология июльских боев 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии по освобождению Пскова», книга памяти о воинах- псковичах, вернувшихся домой с Победой «Солдаты Победы». Издание становилось победителем в главной номинации областного конкурса «Книга года» и другие.

Кроме того, в экспозиции представлены реквизиты времен Великой Отечественной войны: коптилка из снарядной гильзы, полевой телефон Красной Армии, брезентовый планшет; фотографии города во время оккупации, после освобождения, а также фотокопию Приказа №1 военного коменданта города Пскова Гусько А. от 22 июля 1944 года.

Выставка будет открыта до конца июля. 

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