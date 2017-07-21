Вакансия главного архитектора региона открыта в Псковской области

17:08, 21 июля 2017, ПАИ

Администрация Псковской области объявила конкурс на замещение главной должности государственной гражданской службы области категории «руководители» — главного архитектора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие определенным квалификационным требованиям. В частности, соискатель должен иметь высшее образование по направлениям: «Архитектура», «Градостроительство», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»; стаж государственной гражданской службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет; опыт работы по направлению профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства не менее 5 лет. Также обязательно наличие архитектурных проектов, в том числе реализованных, и опыт участия в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях в сфере архитектуры и градостроения.

Документы принимаются до 6 августа по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, Комитет по управлению государственной службой и наградам администрации Псковской области (кабинет 229) по рабочим дням с 14:00 до 17:30. Подробности - здесь.

Напомним, инициатива ввести должность «главного архитектора области» принадлежит губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Главный архитектор будет напрямую подчиняться главе региона.