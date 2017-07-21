0
18:08
Песнь дождя и пламени
17:29
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
16:34
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
14:31
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
13:08
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
12:35
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
10:52
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
Еще новости
Общество

Вакансия главного архитектора региона открыта в Псковской области

Администрация Псковской области объявила конкурс на замещение главной должности государственной гражданской службы области категории «руководители» — главного архитектора Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие определенным квалификационным требованиям. В частности, соискатель должен иметь высшее образование по направлениям: «Архитектура», «Градостроительство», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»; стаж государственной гражданской службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет; опыт работы по направлению профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства не менее 5 лет. Также обязательно наличие архитектурных проектов, в том числе реализованных, и опыт участия в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях в сфере архитектуры и градостроения.

Документы принимаются до 6 августа по адресу: Псков, улица Некрасова, 23, Комитет по управлению государственной службой и наградам администрации Псковской области (кабинет 229) по рабочим дням с 14:00 до 17:30. Подробности - здесь.

Напомним, инициатива ввести должность «главного архитектора области» принадлежит губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Главный архитектор будет напрямую подчиняться главе региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
21 июля 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
21 июля 2017
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
21 июля 2017
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области 4
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
21 июля 2017
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
21 июля 2017
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти 8
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
21 июля 2017
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян 1
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
21 июля 2017
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
21 июля 2017
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля 2

Идет загрузка...