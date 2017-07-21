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Общество

Иван Цецерский вручил паспорта юным псковичам

Сегодня, 21 июля, в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним псковичам, приуроченная к празднованию Дней города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первый документ, удостоверяющий личность, 37-ми юношам и девушкам вручили глава Пскова Иван Цецерский и Почетный гражданин города, директор детской музыкальной школы духовой музыки № 5 Мирон Литвак и руководитель псковской региональной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Шамиль Ахмедов.

Глава Пскова Иван Цецерский напутствовал юных псковичей: «Сегодняшний день для вас - волнительное событие. Вы получаете свой первый документ. Символично, что это происходит накануне любого всеми нами праздника - Дня города Пскова. Вы делаете шаг в новый период своей жизни уже в статусе гражданина великой страны. Несите гордо имя «пскович», будьте достойными гражданами России».

Почетный гражданин Пскова Мирон Литвак отметил, что паспорт - один из важнейших документов в жизни человека, он определяет принадлежность человека к стране, но стран много, а родина - одна: «Вы сегодня получаете паспорта, а завтра - у вас техникум, институт, свадьба, дети, работа, карьера, это жизнь, и она быстро летит. Желаю вам наслаждаться каждой минутой своего пути и всегда помнить такие слова как: честь, совесть, ум, порядочность. Любите и уважайте своих родных, свою Родину, будьте настоящими патриотами нашей страны».

«Надеюсь, что вы, как новые обладатели российского паспорта, будете добросовестно выполнять свои гражданские обязанности и внесете весомый вклад в процветание города Пскова», - добавил руководитель псковской региональной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» Шамиль Ахмедов.

Церемония завершилась общей фотографией на память. Вместе с паспортом псковичи получили в подарок Конституцию Российской Федерации, приветственный адрес главы города Пскова и памятные сувениры. С важным событием детей и их родителей поздравили юные вокалисты города.

«Вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало в Пскове доброй традицией. В торжественной обстановке документы молодым псковичам также вручаются в День России, День Государственного флага Российской Федерации, в День Конституции и другие праздники. Таким образом, у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам России», - добавили в пресс-службе.

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