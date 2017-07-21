Песнь дождя и пламени

18:08, 21 июля 2017, ПАИ

20 июля в Пскове состоялся автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017». Его организаторы – Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области – постарались собрать на одной площадке максимум полезного и интересного, связанного с автомиром. Ну а «кодой» праздника, разумеется, стал конкурс городской парковки. Его участники с честью прошли испытание июльским ливнем и были вознаграждены в буквальном смысле зажигательным файер-шоу!

Конкурс парковки ПАИ организовывало в Пскове уже в восьмой раз. Мероприятие, впервые состоявшееся в 2013 году, стало важной вехой в календаре многих псковских автолюбителей. Псковичи из раза в раз принимают участие в «ПАРК-ПРОФИ», совершенствуя свои навыки. Поддержку конкурсу неизменно оказывает городское ГИБДД, а также компании, так или иначе связанные с автомиром.

Однако в этом году было принято решение «перезагрузить» ставшее уже традиционным автособытие, попытавшись превратить его в пусть небольшой, но все-таки автофестиваль: с торговлей, тематическими развлечениями, выставками автоновинок. По итогам состоявшегося «ПАРК-ПРОФИ – 2017» можно сказать, что опыт удался. По крайней мере, судя по количеству гостей, пришедших на праздник, развернувшийся на бескрайней парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

За автоновинки отвечала группа компаний «Савва», являющаяся официальным представителем в Пскове марок Chery и Mitsubishi. Все желающие могли как следует изучить автомобили Chery, приехавшие на площадку праздника: посидеть за рулем, заглянуть под капот, оценить вместительность багажника. А если все понравится – то и записаться на тест-драйв.

По периметру выстроились торговые ряды, где можно было купить сувениры псковских ремесленников на все случаи жизни, отведать (а если придется по вкусу, то и приобрести со скидкой!) сбитня от «Столбушинского продукта» и авторских пряников с разнообразными начинками. А Станция проката веломобилей предлагала гостям фестиваля прокатиться на гироциклах, дав возможность даже «безлошадным» участникам почувствовав себя гонщиками и мастерами парковки.

Разумеется, зрители, которые собрались перед «Акваполисом», по праву могли рассчитывать не только на увлекательные соревнования мастеров парковки, но и на зрелищное шоу.

Девушки из псковской школы танцев Dance Family с первых минут праздника разогрели публику зажигательным танцем живота. Их соратники по школе исполнили современные танцы. А еще одним пунктом программы стала «собака-терапевт», продемонстрировавшая езду на скейте, прыжки через обруч и другие трюки.

Ну и, конечно, на протяжении всего вечера ведущий праздника Николай Королев не только комментировал ход конкурса, но и направо и налево раздавал призы собравшимся. Счастливчики, закинувшие в барабан лототрона половинки лотерейных билетиков, смогли выиграть вкуснейшие пряники, приготовленные специально к фестивалю, сертификаты на пиццу и пироги, купоны на скидки в картинг-клубе RPM Kart Pskov и на прокат веломобилей, сертификаты и карты скидок от компании «рЕГИон 60». Самым маленьким участникам огромную радость, конечно же, принесли бесплатные билеты в цирк.

Отдельной находкой вечера стало «ралли-такси» на «боевой» гоночной машине от Федерации автоспорта Псковской области. Опытный гонщик прокатил счастливчиков с таким «ветерком», что выходили они из нее после поездки слегка покачиваясь…

Сам конкурс парковки состоял из трех этапов: «разворот в ограниченном пространстве», «заезд в гараж» и «параллельная парковка задним ходом». Собственно, участникам вновь предстояло тряхнуть стариной и откатать часть минимума, необходимого нынче для сдачи экзамена на права.

Проливной дождь, внезапно обрушившийся на площадку фестиваля, не испугал участников и самых отчаянных зрителей. В силу разных причин из борьбы выбыли только трое псковичей. Зато еще три десятка продолжали борьбу до последнего!

В итоге лучшей авто-леди стала Юлия Трифонова. Третье место в общем зачете досталось Денису Веселову, второе – Борису Антошкину. Ну а победителем оказался Азат Варданян. Он, кстати, уже принимал участие в конкурсе в качестве представителя команды одной из псковских служб такси. А на этот раз решил выступить «сам по себе», и не ошибся!

Непосредственно перед награждением победителей с большим файер-шоу выступили представители клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм». Учитывая, что к этому моменту на площадке уже стемнело, зрелище получилось поистине впечатляющим. «Отожгли!!!» - радовались гости фестиваля. Который, по мнению большинства из них, тоже получился «с огоньком».