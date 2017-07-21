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Общество

Велосипед угнал судимый местный житель в Плюссе

В Плюссе ранее судимый местный житель угнал велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 20 июля в Плюссе от  дома  по  улице Комсомольской  свободным доступом была  совершена кража  велосипеда. Позже стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Похищенное изъято. Ведется проверка.

Кроме того, с 18 по  20 июля  в Пскове с лестничной  площадки пятого этажа в доме по улице  Звездной также был похищен велосипед. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с этим, полиция призывает граждан  принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества: «Не оставляйте  велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома».

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