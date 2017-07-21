Велосипед угнал судимый местный житель в Плюссе

16:50, 21 июля 2017, ПАИ

В Плюссе ранее судимый местный житель угнал велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 20 июля в Плюссе от дома по улице Комсомольской свободным доступом была совершена кража велосипеда. Позже стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Похищенное изъято. Ведется проверка.

Кроме того, с 18 по 20 июля в Пскове с лестничной площадки пятого этажа в доме по улице Звездной также был похищен велосипед. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с этим, полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества: «Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома».