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Общество

Жители аварийного дома по улице Кошевого в Пскове боятся не дождаться момента расселения

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков вместе с жителями дома по улице Олега Кошевого, 3  будет добиваться его расселения раньше назначенного срока. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, здание признано аварийным и подлежит расселению в 2029 году, однако, его состояние таково, что, по мнению жителей, он может не дождаться момента расселения.

20 июля Григорий Стороненков встретился с жителями дома. В обсуждении темы принял участие начальник отдела ЖКХ и муниципального Жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации города Пскова Антон Ляугминас.

Выяснилось, что крыша дома сильно протекает, и в зимнее время кровля может не выдержать слоя снега и рухнуть вниз. Управляющая компания в качестве временной меры предложила выполнить текущий ремонт крыши и отсрочить ее разрушение на небольшой период времени. Григорий Стороненков отметил, что совместно с жителями будет добиваться переселения из аварийного дома как можно раньше назначенного срока.

Жители также обеспокоены соседством с асоциальными элементами: в пустующем здании по улице Олега Кошевого, 5 кто-то постоянно жжет костры и нарушает общественный порядок. «Рядом проходит газовая магистраль. В случае возгорания пострадают и соседние дома», - считают жители. Григорий Стороненков направит письмо в УМВД по городу Пскову с просьбой усилить патрулирование района. Кроме того, будет проведена работа, чтобы закрыть доступ посторонних лиц в заброшенное здание.

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