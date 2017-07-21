Общественный совет судебных приставов Псковской области подвел итоги работы за первое полугодие

21:22, 21 июля 2017, ПАИ

В Управлении ФССП России по Псковской состоялось заседание Общественного совета по итогам работы за первое полугодие 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Заседание проходило под председательством руководителя Управления - главного судебного пристава Псковской области Сергея Колесникова.

В заседании Общественного совета участвовали Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, член Общественной палаты Псковской области и по совместительству председатель Общественного совета при УФССП России по Псковской области Алина Чернова и директор ГБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма» Псковской области Галина Летова.

От Управления ФССП России по Псковской области участвовали и. о. помощника руководителя Управления Екатерина Шишова и начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Елена Елисеева.

Участники заседания Общественного совета обсудили итоги работы Общественного совета при УФССП России по Псковской области за первое полугодие 2017 года. Так члены Общественного совета приняли участие в таких акциях и мероприятиях как «Хрустальные звездочки», «Судебные приставы – детям», выезжали с подарками в подшефный Бобровский детский дом. Проводили совместные пресс-конференции, совещания, а в качестве общественного контроля проверяли и доступность дозвона в структурные подразделения Управления.

«Озвученные результаты получили одобрение у членов Общественного совета, которые выразили надежду, что и по итогам всего 2017 года совместное взаимодействие общественников и Управления ФССП России по Псковский области достигнет ещё больших результатов», - отметили в ведомстве.

Согласно положению, Общественный совет является постоянно действующим совещательным консультативным органом. Он призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений и Управления для решения наиболее важных вопросов в сфере реализации государственной политики в рамках деятельности территориального органа ФССП России. В задачи Общественного совета входит учет потребностей и интересов, защита прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении функций Федеральной службы судебных приставов.