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Общество

70 картин представил член Российской Академии художеств в Псковском музее-заповеднике

Сегодня, 21 июля, в Псковском музее-заповеднике открылась персональная выставка Заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Николая Давыдова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В галерее представлено около 70 работ художника, написанных в разные годы. На картинах - башни древнего Псковского Кремля, церкви Великого Новгорода, залитые солнцем улочки Греции и заснеженные деревни Севера России.

Глава Пскова Иван Цецерский познакомился с выставкой и пообщался с художником, пригласил Николая Давыдова принять участие в праздновании 39 Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году: «Нужно, чтобы Вы привезли как можно больше своих картин. Самых разных. Ведь в эти дни к нам в Псков съедутся десятки тысяч гостей не только из регионов России, но и зарубежных стран. Пусть гости праздника любуются красотами нашей страны на Ваших картинами».

Николай Давыдов родился в 1951 году. В 1973 году окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова, обучался в Дальневосточном Институте Искусств. Участник всех крупнейших отечественных и зарубежных выставок. В 1989 г. принят в Союз Художников СССР. Является членом-корреспондентом Российской Академии художеств. Заслуженный художник РФ. Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ, серебряной медалью Российской Академии художеств, дипломами и юбилейными знаками Российской Академии художеств.

Работы художника хранятся в Тольяттинской Картинной Галерее, Национальном художественном музее Беларуси, Могилёвском и Бобруйском областных художественных музеях.

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