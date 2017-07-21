Вокально-поэтический вечер Николая Мишукова прошел сегодня в Пскове

21:05, 21 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 июля, состоялся вокально-поэтический вечер Николая Мишукова «Тебе, мой край, и песня и любовь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На торжественном открытии поэтического вечера гостей приветствовал заместитель главы города Владимир Воробьев. Он подчеркнул, что произведения автора снискали глубокое уважение среди профессионального сообщества и любителей музыкального искусства. «Поистине трудно переоценить Ваши заслуги перед городом. Вы получили множество наград и званий - Почетный гражданин города Пскова, Заслуженный работник культуры России, Заслуженный деятель искусств Карелии. Гимн Пскова, музыка к которому написана Вами, стал украшением торжественных и официальных мероприятий в нашем городе. Наше поколение равняется на таких трудолюбивых, творческих, полных энтузиазма людей», - выразил слова благодарности за неоценимый вклад в культурную и духовную жизнь Пскова поэту, композитору Владимир Воробьев и всех поздравил с наступающим Днем города.

Директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселев выразил восхищение таланту композитора и пожелал здоровья, успехов и долгих лет жизни.

«Для меня честь, выступить сегодня в этом зале, в канун 73-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Надеюсь, что вы сможете прочувствовать мою душу и окунуться в мир искусства», - обратился к присутствующим Николай Мишуков.

Свое выступление композитор начал с сочинений, написанных на стихи ветерана войны. «Они сохранили в себе доброту, любовь к Отечеству, к родному краю», - отметил композитор.

Добавим, Николай Мишуков - Заслуженный работник культуры РФ, поэт, композитор, общественный деятель, член Союза композиторов России, вписал отдельную главу в историю псковской музыкальной культуры. Родился в 1932 году, закончил Ленинградскую государственную консерваторию. Работал преподавателем Псковского областного музыкального училища. С 1970 года Николай Михайлович является руководителем Псковского русского народного хора, дирижёром хоровой капеллы Псковского педагогического университета. Тесно связан с проведением певческих праздников на Псковщине. Как композитор, Мишуков долгое время являлся председателем творческого объединения самодеятельных композиторов и выпустил в свет сборники своих песен. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, среди них - гимн Пскова (автор текста С.А. Золотцев).