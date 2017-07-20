0
17:29
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
16:56
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16:09
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
09:20
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
15:58
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
19:20
80 человек выдвинуты в Псковскую гордуму по 15-и одномандатным округам
16:19
Пять человек претендуют на пост главы Дедовичского района
Еще новости
Политика

Путин призвал регионы развивать образовательные центры для одаренных детей

Развитие образовательных центров, подобных «Сириусу» в Сочи, должно происходить на уровне регионов, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Конечно, он не вмещает то количество одаренных и перспективных детей, которое у нас в стране есть. Поэтому следующий этап - это развитие, но это уже дело самих регионов, развитие подобных структур в регионах РФ», - сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

Он подчеркнул, что за два года существования образовательного центра «Сириус» в нем прошли обучение 15 тыс. детей практически из всех регионов России, а в этом году появилось несколько новых направлений - живопись, химия, биология, шахматы, информатика.

«Мы посчитали, что это очень востребованные и перспективные направления», - сказал глава государства.

Он напомнил, что образовательному центру передано еще одно крупное здание олимпийской инфраструктуры - комплекс Оргкомитета Олимпийских игр.

Кроме того, на заседании Путин признался, что ему было очень интересно общаться с воспитанниками образовательного центра «Сириус» и слушать об их планах на будущее.

«Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются», - сказал он.

Перед этим в пятницу глава государства провел «Недетский разговор с Владимиром Путиным» с воспитанниками центра «Сириус», где отвечал на вопросы детей в течение почти трех часов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию
20 июля 2017
Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию 1
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
19 июля 2017
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО) 9
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
19 июля 2017
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области 7
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
17 июля 2017
Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области
80 человек выдвинуты в Псковскую гордуму по 15-и одномандатным округам
16 июля 2017
80 человек выдвинуты в Псковскую гордуму по 15-и одномандатным округам
Пять человек претендуют на пост главы Дедовичского района
16 июля 2017
Пять человек претендуют на пост главы Дедовичского района 10
16 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты Великолукской гордумы
16 июля 2017
16 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты Великолукской гордумы

Идет загрузка...