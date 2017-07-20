Путин призвал регионы развивать образовательные центры для одаренных детей

22:19, 21 июля 2017, ПАИ

Развитие образовательных центров, подобных «Сириусу» в Сочи, должно происходить на уровне регионов, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Конечно, он не вмещает то количество одаренных и перспективных детей, которое у нас в стране есть. Поэтому следующий этап - это развитие, но это уже дело самих регионов, развитие подобных структур в регионах РФ», - сказал Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

Он подчеркнул, что за два года существования образовательного центра «Сириус» в нем прошли обучение 15 тыс. детей практически из всех регионов России, а в этом году появилось несколько новых направлений - живопись, химия, биология, шахматы, информатика.

«Мы посчитали, что это очень востребованные и перспективные направления», - сказал глава государства.

Он напомнил, что образовательному центру передано еще одно крупное здание олимпийской инфраструктуры - комплекс Оргкомитета Олимпийских игр.

Кроме того, на заседании Путин признался, что ему было очень интересно общаться с воспитанниками образовательного центра «Сириус» и слушать об их планах на будущее.

«Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются», - сказал он.

Перед этим в пятницу глава государства провел «Недетский разговор с Владимиром Путиным» с воспитанниками центра «Сириус», где отвечал на вопросы детей в течение почти трех часов.