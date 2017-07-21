В Рунете может появиться официальный государственный шрифт

22:31, 21 июля 2017, ПАИ

Россия может обзавестись официальным государственным шрифтом, который будет использоваться на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минкомсвязь.

Основным претендентом на звание государственного шрифта является RF Sans от московской компании AIC.

«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», — описали шрифт разработчики.

Права на государственный шрифт получит Минкомсвязь. Одной из целей запуска государственного шрифта является намерение создать единый дизайн сайтов госорганов. Кроме того, специалисты считают, что при использовании иностранных компонентов на российских сайтах есть опасность их отключения из-за рубежа.

«В лучшем случае сайт перестанет работать, а в худшем — будут потеряны данные», — заявил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин. Использование нового шрифта для печати документов в настоящем времени не планируется.