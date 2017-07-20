В Госдуме приняли законопроект об увеличении ответственности за склонение к суициду

22:44, 21 июля 2017, ПАИ

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, усиливающий ответственность за склонение к суициду, в том числе создание «групп смерти». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Теперь максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы. Ранее оно составляло до пяти лет.

«Отрадно, что сегодня все фракции, представленные в Государственной думе, единогласно проголосовали за принятие этого закона. Подобное единение подчеркивает острую необходимость принятых мер, главным образом нацеленных на защиту жизни и здоровья граждан, в том числе и детей, от преступной практики побуждения к суицидам», — отметил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

За документ проголосовали 420 депутатов. Ни один из депутатов не высказался против.