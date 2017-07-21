0
19:36
Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями конкурса «Ганза - связь времен»
18:08
Песнь дождя и пламени
17:29
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
16:34
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
14:31
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
13:08
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
12:35
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
Еще новости
Общество

Россия заняла первое место по запросам на удаление контента в Google

Компания Google подготовила отчет Transparency Report, из которого следует, что в 2016 году наибольшее число запросов об удалении противоправной информации было составлено российскими госорганами, органами правопорядка и полиции. Об этом сообщает РБК.

По сравнению с 2015 годом число обращений от России выросло на 478%, до 13,2 тысячи. Государственные органы других стран в общей сложности составили 9,3 тысячи запросов.

Google удовлетворил 74 процента заявок от России. Отмечается, что 85% российских запросов были обусловлены национальной безопасностью, 5% запросов касались критики представителей власти.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями конкурса «Ганза - связь времен»
21 июля 2017
Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями конкурса «Ганза - связь времен» 4
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
21 июля 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
21 июля 2017
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
21 июля 2017
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области 6
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
21 июля 2017
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
21 июля 2017
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти 8
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
21 июля 2017
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян 1
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
21 июля 2017
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу

Идет загрузка...