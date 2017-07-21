Россия заняла первое место по запросам на удаление контента в Google

22:50, 21 июля 2017, ПАИ

Компания Google подготовила отчет Transparency Report, из которого следует, что в 2016 году наибольшее число запросов об удалении противоправной информации было составлено российскими госорганами, органами правопорядка и полиции. Об этом сообщает РБК.

По сравнению с 2015 годом число обращений от России выросло на 478%, до 13,2 тысячи. Государственные органы других стран в общей сложности составили 9,3 тысячи запросов.

Google удовлетворил 74 процента заявок от России. Отмечается, что 85% российских запросов были обусловлены национальной безопасностью, 5% запросов касались критики представителей власти.