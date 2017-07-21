Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры

23:02, 21 июля 2017, ПАИ

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, запрещающий обходить блокировки Роскомнадзора с помощью VPN-сетей и анонимайзеров. За принятие законопроекта проголосовали 373 депутата, двое воздержались, двое высказались против. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Согласно документу, владельцы сервисов должны блокировать сайты из реестра и сотрудничать с государственными органами. В случае отказа им грозит блокировка в течение 30 дней. Поисковикам, которые будут выводить ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы, грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Во втором чтении в законопроекте изменили ведомство, которое будет отслеживать сервисы для обхода блокировок. Если в первой редакции это был Роскомнадзор, то во второй — ФСБ и МВД. Роскомнадзор будет определять провайдера, через которого работают сервисы.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года, если его одобрит Совет Федерации и президент России.