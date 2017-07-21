В России приняли закон о регулировании мессенджеров

23:04, 21 июля 2017, ПАИ

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, вносящий мессенджеры в российское законодательство («организаторы обмена мгновенными сообщениями») и обязывающий их передавать сообщения пользователям, идентифицированным по номеру телефона. Об этом сообщает агентство «Москва».

Во втором чтении в основную редакцию законопроекта добавили пункты об обязательном наличии функций фильтрации контента, организации правительственных рассылок и ограничений доступа для определённых пользователей по решению суда.

В случае, если какой-либо мессенджер не будет отвечать вышеперечисленным требованиям, доступ к нему может быть ограничен на уровне сетей операторов связи.

«​Если вдруг кто-то использует мессенджеры для противозаконной деятельности, должна быть возможность такую деятельность пресечь», - заявил депутат Госдумы, автор законопроекта о регулировании мессенджеров Олег Николаев.

Законопроект о регулировании работы мессенджеров внесли на рассмотрение Государственной думы в мае 2017 года. Тогда его инициаторы заявляли, что «в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации».

По данным РБК, 23 июня, во время специальной сессии парламента глава ФСБ Александр Бортников рекомендовал законодателям ускорить принятие нескольких документов, в том числе закона о регулировании мессенджеров.