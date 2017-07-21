Владимир Путин рассказал, как президентом

22:54, 21 июля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин рассказал, что не собирался становиться главой государства, но посоветовал всегда ставить масштабные цели. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже рассказывал, но повторю еще раз: я не планировал стать президентом, меня ничто к этому не подвигало», - признался Путин, отвечая на вопросы воспитанников детского центра «Сириус».

«Первый президент России Борис Николаевич Ельцин пригласил меня к себе и сказал, что хочет предложить мою кандидатуру на должность председателя правительства РФ с тем, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я ему прямо тут же ответил: «Борис Николаевич, я к этому не готов. Для этого нужно полностью изменить свою судьбу. Я не готов к этому». Он подумал, пауза наступила, и говорит: «Но вы еще подумайте, мы к этому еще вернемся», - пересказал разговор 1999-го года Путин. Он напомнил, что Ельцин все же предложил его кандидатуру Госдуме в качестве председателя правительства, а потом «все постепенно, естественным образом подошло к предвыборной президентской кампании».

Глава государства посоветовал ребятам: «Надо ставить перед собой масштабные, труднодостижимые цели. В целом, они достигаются». Для примера президент привел показатель российской экономики: «Как бы ни было сложно, она у нас почти в два раза по размерам увеличилась, в разы выросли реальные доходы населения. Начиная c 2000 года серьезным образом изменилась ситуация с доходами населения, в заработных платах, в пенсионном обеспечении». «У нас фактически развалились Вооруженные силы к 1999 году, а сейчас у нас совершенно другая армия - она небольшая, компактная, эффективная», - привел еще один пример Путин.

Он уверен: «Есть все основания полагать, что мы эти цели достигнем и задачи, которые стоят перед страной, решим».