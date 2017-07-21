Путин заявил, что естественный прирост населения наблюдается в РФ второй год подряд

23:10, 21 июля 2017, ПАИ

Естественный прирост населения в России наблюдается уже второй год подряд, во многом благодаря изменениям в системе здравоохранения, сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос Егора Зайцева из Калининграда, который поинтересовался, когда Россия выйдет из «черного списка» стран с отрицательным естественным приростом, Путин подчеркнул, что «это не соответствует действительности, это изменилось два года назад».

«Мы на протяжении нескольких предыдущих лет осуществляли целый ряд программ, связанных с поддержкой материнства и детства», - сказал президент.

Путин добавил, что это, наряду с определенными, «недостаточными пока, но все-таки заметными» изменениями в области здравоохранения, привело и к увеличению продолжительности жизни в РФ, и к существенному снижению младенческой смертности, несмотря на переход РФ на более строгие международные стандарты статистического учета младенческой смертности.

«Почти к нулю свели материнскую смертность, что чрезвычайно важно. И мы вышли из этого негативного пике, у нас наблюдается второй с небольшим год подряд естественный прирост населения», - отметил глава государства.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщала, что прирост населения регистрируется в России четвертый год подряд, в 2016 году он составил 5,4 тыс. человек. По ее словам, для улучшения результатов необходимо работать над сокращением смертности. Голодец отметила, что за прошлый год смертность сократилась на 23,5 тыс. человек.