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Российских туристов призвали быть осторожнее в Турции и Греции

Туристов из РФ призвали быть осторожнее во время отдыха в Турции и Греции. Об этом сообщает портал «Утро.ру» со ссылкой на сообщение Ростуризма.

«Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в ночь на пятницу землетрясение у западного побережья Турции вызвало небольшое цунами. После сейсмического толчка произошло более 20 афтершоков. Два человека на греческом острове Кос погибли. Среди них нет граждан России.

 

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