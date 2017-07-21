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Учёные научились лечить диабет второго типа

Новое лекарство от диабета второго типа не изобретали заново, для него не добывали компоненты сыворотки из редких растений. Об этом сообщает Life.

Учёные из Университета Абердина Раута в сотрудничестве с командами из университетов Кембриджа и Мичигана обнаружили, что препарат «Лоркасерин» активно действует в мозге и улучшает лечение препаратами от ожирения диабета второго типа.

Учёные пришли к выводу, что препарат «Лоркасерин» способен изменять активность нейронов и помочь отрегулировать уровень глюкозы в крови. Помимо этого, он может регулировать аппетит, а также повышать чувствительность клеток к инсулину.

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