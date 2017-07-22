Октябрьская площадь и несколько улиц перекрыты в Пскове

09:58, 22 июля 2017, ПАИ

22 июля с 9:00 до 23:30 в Пскове в связи с празднованием Дня города закрыта для движения улица Советская на участке от площади Ленина до улицы Детской, улица Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой, улица Кузнецкая от Октябрьского проспекта до площади Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 23:00 до 1:00 24 июля в связи с праздничными мероприятиями будут закрыты для транспорта Ольгинский и Троицкий мосты.