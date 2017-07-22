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Общество

Схема движения автобусов изменится в Пскове 23 июля

23 июля в период с 10:00 до 11:00 в Пскове будет закрыто движение по улице Юбилейной на участке от Народной до Рижского проспекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», в связи с этим изменится схема движения маршрута № 6: автобусы проследуют с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Народной с выездом на Юбилейную и далее по маршруту.

С 13:30 до 14:30 закроется движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина, в связи с чем поменяется схема движения ряда маршрутов. Так, автобусы № 2 поедут по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлении.

Автобусы № 6 проследуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Советской армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с цементного склада поедет на вокзал по 128-й Стрелковой дивизии, Вокзальной, Я. Фабрициуса, Гражданской и далее по маршруту.

Автобусы № 8 будут следовать по улицам 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), Вокзальной, Я. Фабрициуса, Гражданской и далее по маршруту.

Автобус № 8а будет ходить по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), Вокзальной, Я. Фабрициуса, Гражданской и далее по маршруту.

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