Проезд транспорта в центре Пскова будет перекрыт днём 24 июля

17:43, 22 июля 2017, ПАИ

24 июля в период с 11:00 до 12:00 запланирована приостановка движения автотранспорта по улице М. Горького, Ольгинскому мосту, площади Ленина на время прохождения крестных ходов от храма А. Невского на Соборную площадь Псковского кремля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Кроме того, с 13:00 до 14:00 будет приостановлено движение по площади Ленина к Ольгинскому мосту, по улице М. Горького в связи с прохождением крестных ходов от Псковского кремля до храма А. Невского.