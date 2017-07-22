Власти города: Псков по праву считается жемчужиной в туристическом ожерелье России
Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили жителей муниципалитета с Днём города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Мы с вами живём и трудимся в древнем, прекрасном Пскове - Городе воинской славы, Родине Святой Ольги, колыбели российской государственности, духовном центре и надежном страже земли Русской. В преддверии Международных Ганзейских дней наш город динамично меняется, становясь благодаря труду псковичей всё ухоженнее. Псков по праву считается жемчужиной в туристическом ожерелье России», - отмечается в тексте поздравления.
Градоначальники пожелали псковичам здоровья, благополучия и успехов.