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Общество

Власти города: Псков по праву считается жемчужиной в туристическом ожерелье России

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили жителей муниципалитета с Днём города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

«Мы с вами живём и трудимся в древнем, прекрасном Пскове - Городе воинской славы, Родине Святой Ольги, колыбели российской государственности, духовном центре и надежном страже земли Русской. В преддверии Международных Ганзейских дней наш город динамично меняется, становясь благодаря труду псковичей всё ухоженнее. Псков по праву считается жемчужиной в туристическом ожерелье России», - отмечается в тексте поздравления.

Градоначальники пожелали псковичам здоровья, благополучия и успехов.

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