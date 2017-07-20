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Экономика

Томаты и картофель не смог ввезти белорус в Псковскую область

21 июля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещено движение автомобиля, перемещавшего из Белоруссии партию плодоовощной продукции (свежие томаты, картофель продовольственный, свежие яблоки) общим весом 1,52 тонны без фитосанитарного сертификата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Автомобиль возвращен на территорию Белоруссии на основании пункта 3.7.1 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза». Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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