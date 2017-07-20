Ввоз итальянского сухого молока запрещён в Печорском районе

09:40, 22 июля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района пресечен ввоз более 50 кг произведенного в Италии сухого молока. Товар перевозился гражданином РФ в багаже без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Ввоз товара запрещен в связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на его в Российскую Федерацию. Товар возвращен на сопредельную территорию.