Пропавшую в феврале прошлого года псковичку разыскивает полиция

11:08, 22 июля 2017, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает Татьяну Михайлову 1982 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь, по месту регистрации не проживает. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос - светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета в черные куртку и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т. Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.