На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция

17:30, 22 июля 2017, ПАИ

Для поступления на службу в подразделения дознания территориальных органов внутренних дел на районном уровне отдел организации дознания УМВД России по Псковской области приглашает на собеседование граждан Российской Федерации, способных по своим личным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требования к кандидату: возраст не моложе 18 лет, наличие высшего (среднего) профессионального образования по специальности «юриспруденция»; отсутствие медицинских противопоказаний для поступления на службу в органы внутренних дел; отсутствие судимости (уголовного преследования).

Социальные гарантии: заработная плата от 30 тысяч рублей; ежегодный оплачиваемый и дополнительный отпуск (за выслугу лет); бесплатное медицинское обеспечение (обязательное страхование жизни и здоровья, санаторно-курортное обеспечение); возможность обучения в образовательных учреждениях МВД России; денежная компенсация за найм жилья.

Обращаться можно по контактным телефонам: 59-22-19, 59-22-92, 59-22-42.