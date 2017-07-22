0
17:58
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
16:43
7 пар псковичей заключили брак в День города
15:28
В Псковском районе введен карантин по АЧС
14:59
Сотни псковичей участвовали в торжественном шествии в честь Дня города (ВИДЕО)
14:03
Иван Цецерский торжественно открыл праздничные мероприятия, посвящённые Дням города
10:55
Пробовать первые огурцы советует 22 июля народный календарь
08:59
Основные мероприятия Дней города пройдут 22 июля в Пскове
Еще новости
Общество

На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция

Для поступления на службу в подразделения дознания территориальных органов внутренних дел на районном уровне отдел организации дознания УМВД России по Псковской области приглашает на собеседование граждан Российской Федерации, способных по своим личным, деловым качествам и состоянию здоровья  выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Требования к кандидату: возраст не моложе 18 лет, наличие высшего (среднего) профессионального образования по специальности «юриспруденция»; отсутствие медицинских противопоказаний для поступления на службу в органы внутренних дел; отсутствие судимости (уголовного преследования).

Социальные гарантии: заработная плата от 30 тысяч рублей; ежегодный оплачиваемый и дополнительный отпуск (за выслугу лет); бесплатное медицинское обеспечение (обязательное страхование жизни и здоровья, санаторно-курортное обеспечение); возможность обучения в образовательных учреждениях МВД России; денежная компенсация за найм жилья.

Обращаться можно по контактным телефонам: 59-22-19, 59-22-92, 59-22-42.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
22 июля 2017
Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля
7 пар псковичей заключили брак в День города
22 июля 2017
7 пар псковичей заключили брак в День города
В Псковском районе введен карантин по АЧС
22 июля 2017
В Псковском районе введен карантин по АЧС
Сотни псковичей участвовали в торжественном шествии в честь Дня города (ВИДЕО)
22 июля 2017
Сотни псковичей участвовали в торжественном шествии в честь Дня города (ВИДЕО)
Иван Цецерский торжественно открыл праздничные мероприятия, посвящённые Дням города
22 июля 2017
Иван Цецерский торжественно открыл праздничные мероприятия, посвящённые Дням города
Пробовать первые огурцы советует 22 июля народный календарь
22 июля 2017
Пробовать первые огурцы советует 22 июля народный календарь
Основные мероприятия Дней города пройдут 22 июля в Пскове
22 июля 2017
Основные мероприятия Дней города пройдут 22 июля в Пскове 1
Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями конкурса «Ганза - связь времен»
21 июля 2017
Журналисты Медиахолдинга Псковской области стали победителями конкурса «Ганза - связь времен» 5

Идет загрузка...