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23 взрывоопасных предмета обезврежены в Псковском и Печорском районах

21 июля в Псковской области обезврежены 23 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Как стало известно Псковскому агентству информации, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в районе СНТ Озерное – артиллерийский снаряд диаметром 105 мм, 19 гранат Ф-1, гранату РГД-42, минометную мину диаметром 50 мм. В Печорском районе в лесном массиве у деревни Ротово был обезврежен 75-миллиметровый артснаряд.

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