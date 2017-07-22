23 взрывоопасных предмета обезврежены в Псковском и Печорском районах
21 июля в Псковской области обезврежены 23 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.
Как стало известно Псковскому агентству информации, группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обезвредила в районе СНТ Озерное – артиллерийский снаряд диаметром 105 мм, 19 гранат Ф-1, гранату РГД-42, минометную мину диаметром 50 мм. В Печорском районе в лесном массиве у деревни Ротово был обезврежен 75-миллиметровый артснаряд.