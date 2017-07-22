Сжигание свиней началось в Псковском районе в связи со вспышкой АЧС

11:27, 22 июля 2017, ПАИ

21 июля в 21:30 в исправительной колонии в деревне Середка проведена утилизация в крематории методом сжигания 5 голов свиней в связи со вспышкой АЧС, Как стало известно Псковскому агентству информиации, на территории колонии имеется возможность кремации умерщвлённого поголовья в количестве 5 голов в сутки и бескровное умерщвление животных до 15 голов в сутки. Всего в подсобном хозяйстве на территории колонии содержалось 214 голов свиней.

Напомним, 19 июля в хозяйстве ИК-4 произошел падеж одной головы свиньи. По результатам предварительных лабораторных исследований ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» выявлен случай заболевания животного африканской чумой свиней. Паталогический материал направлен в Институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии.

Администрация Псковского района совместно с ветслужбой проводит подворовой обход, раздаются листовки и проводится учет личных подсобных хозяйствах на территории Середки и наличие поголовья свиней, подлежащих утилизации, оповещается население первой угрожаемой зоны о факте падежа свиней в колонии. Гражданам, имеющим поголовье, предложено провести бескровный забой скота с последующим обращением за компенсацией в администрацию района. Всего в деревне Середка проживают 2 тыс. 63 человека.

На 22 июля запланирована работа трёх ветеринарно-карантинных полицейских постов, а также работа по выявлению и временному закрытию проселочных дорог с целью осуществления мероприятий по недопущению ввоза свиней на территорию угрожаемой зоны. Также будут установлены предупреждающие дорожные знаки на выезде из первой и второй угрожаемых зон в местах функционирования круглосуточных ветеринарно-карантинных полицейских постов.

23 июля состоится выездное заседание КЧС и ОПБ Псковской области для рассмотрения вопроса «Об ограничительных мероприятиях на территории Псковского района, связанных с АЧС».

Скотомогильник будет организован в 1,5 км на северо-восток от деревни Гверздонь Псковского района.