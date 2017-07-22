Развод полицейского наряда отдела Росгвардии впервые прошёл в Пскове

12:00, 22 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 22 июля, накануне 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в Пскове впервые прошёл развод полицейского наряда отдела Росгвардии по региону, заступающего на службу по охране общественного порядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы закладываем традицию проведения открытых разводов нарядов подразделений псковской Росгвардии, мы хотим, чтобы жители Пскова и области видели и были уверены, что их безопасность и спокойствие обеспечиваются сотрудниками и военнослужащими Росгвардии», - отметил начальник отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Псковской области Игорь Иванов.

Он сообщил, что с начала года сотрудники вневедомственной охраны за совершение административных правонарушений задержали более двух тысяч лиц, за преступления - сорок девять, находящихся в розыске - двадцать двух. По заявкам дежурных ОМВД осуществлены более восьмиста выездов, не допущено хищений с охраняемых объектов. Сотрудники СОБР и ОМОН привлекались к проведению специальных мероприятий, в том числе к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, более ста пятидесяти раз.

Глава Пскова Иван Цецерский также поздравил личный состав с праздником. «Псков входи в топ-10 городов РФ по посещаемости туристов. Мы гордимся таким показателем. Люди знают, что в нашем городе их безопасность будет обеспечена. Благодарю вас за добросовестное несение службы и обеспечение общественного порядка на наших улицах», - сказал он.

В пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области добавили, что на протяжении длительного времени на территории Пскова несут службу военнослужащие отдельного специального моторизованного батальона войск национальной гвардии. Не одно из общественно-политических и культурно-массовых мероприятий не проводится без задействования этого подразделения, заслуги боевой и служебной деятельности неоднократно отмечались руководством города, области и руководства УМВД.

В заключении мероприятия наиболее отличившиеся сотрудники и военнослужащие были поощрены почётными грамотами и ценными подарками.

Затем наряды Росгвардии, пройдя торжественным маршем перед зданием ПсковГУ, отправились нести службу в штатном режиме.