Псковичей в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОН

13:41, 22 июля 2017, ПАИ

На текущей неделе в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову специальных мероприятий сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по региону задержали пятерых граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Изъято приспособление для употребления наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

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