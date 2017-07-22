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Псковичей в наркотическом опьянении задержали сотрудники ОМОН

На текущей неделе в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову специальных мероприятий сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по региону задержали пятерых граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Изъято приспособление для употребления наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

В соответствии с частью 2 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, граждане привлечены к административной ответственности.

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