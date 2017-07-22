Земля из Ольгинской бухты Японского моря легла в основание Священного холма в Изборске

12:50, 22 июля 2017, ПАИ

Очередной церемониал землеприношения к Священному холму состоялся в Изборске 22 июля. В основание памятника, являющегося символом единения россиян, была принесена земля из поселка Ольга Приморского края, расположенного на берегу Ольгинской бухты Японского моря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Символическая акция прошла в рамках форума «Имена в истории России» и приурочена ко Дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Капсулу с грунтом со святых мест в Приморье привезли в Псковскую область члены Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии.

От имени администрации региона и губернатора Андрея Турчака участников церемонии поприветствовала первый заместитель главы региона Вера Емельянова, отметив, что Псковская земля всегда гостеприимно встречала всех, кто приходил с добром. Она также напомнила, что княгиня Ольга была одной из самых почитаемых правительниц, а Поклонный крест символизирует единство Русской земли. «Нам нужно быть вместе, чтобы отвечать на вызовы современности», - сказала она.

Первый вице-губернатор также поблагодарила участников за то, что выбрали Псковскую землю местом проведения форума, и пожелала всем плодотворной работы.

В церемониале приняли участие члены Совета регионов Российского союза туриндустрии — представители туристических ведомств, учреждений и организаций субъектов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

Кроме того, в рамках форума «Имена в истории России» планируется 24 июля предать землю с родины легендарной княгини Ольги в деревне Выбуты Псковского района в поселок Ольга Приморского края.

Священный холм был воздвигнут на древней Изборской земле в 2007 году в нескольких километрах от Старого Изборска на трассе Изборск — Печоры. Изначально для его строительства была взята земля из исторически-значимых мест Псковской области, таких как Труворово городище, Свято-Елиазаровский монастырь, Пушкинские Горы, а впоследствии холм пополнили земли Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, Палестины, Крыма, Пискаревского мемориального кладбища, из освобожденного Цхинвала и защищенной Абхазии, с высоты 776 Чеченской Республики и даже грунт, взятый со дна Северного Ледовитого океана. Все ссыпанные земли занесены в памятную Книгу земель, которая хранится в Государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике «Изборск».