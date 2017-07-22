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Общество

Пограничные наряды провели на набережной в Пскове ритуал выхода на охрану госграницы РФ

Сегодня, 22 июля, на набережной реки Великой в Пскове состоялся торжественный ритуал выхода пограничных нарядов Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на охрану государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени ветеранов пограничной службы выступил председатель Псковского областного Собрания высшего офицерского состава, генерал-лейтенант Валентин Костенко. Он поздравил действующий состав пограничников с праздником и отметил, что ветераны гордятся их успехами.

«Символично, что сегодняшний ритуал выхода пограничных нарядов проходит накануне 73-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1114-летия со дня первого упоминания города в летописи. Псков – порубежный город, мы знаем, что значит оберегать границы России. Будьте достойны славной ратной истории Псковщины», - подчеркнул глава Пскова Иван Цецерский.

Начальник Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, генерал-майор Андрей Парамонов поставил нарядам приказ на осуществление пограничной деятельности, после чего они промаршировали по набережной. Затем в фарватере реки Великой прошли четыре сторожевых катера Погрануправления.

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