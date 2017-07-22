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Спортивный фестиваль «Вместе - значит лучше!» стартовал в Пскове

22 июля глава Пскова Иван Цецерский дал старт традиционному спортивному фестивалю «Вместе - значит лучше!», посвященному празднованию Дней города. Как сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе муниципалитета, на стадионе «Машиностроитель» собрались участники соревнований по пляжному волейболу, стритболу, дартс, армрестлингу, мини-футболу (юноши и девушки).

«Слова названия этого фестиваля кажутся, на первый взгляд, простыми. Но в них заключён дух нашего народа. Когда мы вместе, мы сильны, можем решать любые задачи, когда мы вместе, у нас получается лучше. Благодарю вас за участие, спасибо родителям, которые воспитали таких замечательных детей, патриотов нашего города», - отметил Иван Цецерский.

Добавим, к участию в соревнованиях допускаются все желающие. Победители и призеры в каждом виде спорта награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

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