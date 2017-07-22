«Ольгин день» отметит Пушкинский заповедник 23 июля

13:04, 22 июля 2017, ПАИ

23 июля Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на усадебный праздник «Ольгин день». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, праздновать именины героинь «Евгения Онегина» - сестёр Лариных в июле (Ольги) и в январе (Татьяны) — давняя музейная традиция. «Площадкой» для праздника чаще всего становится Тригорское — обитатели этой усадьбы, по мнению многих современников поэта, а также исследователей его творчества в ХХ веке, «послужили» Пушкину в качестве «образцов» — стали прототипами героев его романа.

Программу праздника нынешнего года начнут «вернисажем» — выставкой букетов, венков и гирлянд из растительных материалов «По вкусу своему деревья и цветы», созданной сотрудниками садово-парковой службы музея. Кроме того, гости усадьбы смогут посмотреть два спектакля, подготовленные доброхотами Пушкинского заповедника из Перми: «Барышню-крестьянку» по повести Пушкина и «Айвенго» по мотивам романа Вальтера Скотта — автора, которого «михайловский насельник» высоко ценил.

Любителей создавать сувениры и игрушки своими руками в этот день пригласят на мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Сорока-ворона». По окончании программы в Тригорском будет дан «Именинный бал» с участием доброхотов Пушкинского заповедника, добавила Лидия Токарева.

Программу праздника «Ольгин день» в Тригорском с указанием времени и места проведения всех событий можно найти на официальном сайте музея-заповедника. Вход на спектакли, бал, выставку и мастер-класс свободный для всех желающих.