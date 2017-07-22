Теплый день без осадков прогнозируется в Псковской области 23 июля

17:58, 22 июля 2017, ПАИ

23 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +6 до +11 градусов, днем - от +20 до +25.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме