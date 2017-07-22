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Общество

Псковское МЧС приведено в режим повышенной готовности

22 и 23 июля в целях обеспечения безопасности отдыхающих жителей и гостей города Главное управление МЧС России по Псковской области и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники МЧС будут находиться в готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия и дежурить на основных площадках, где проводятся праздничные мероприятия, посвященые Дням города. Инспекторы ГИМС будут осуществлять патрулирование акватории реки Великой, а также организованных и неорганизованных мест купания.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем жителям и гостям города с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на водных объектах во время праздничных мероприятий.

В случае непредвиденной ситуации нужно сообщать о происшествии по номерам телефонов: 112, 101 или 01.

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