Рыбаков-браконьеров выявили посты для борьбы с АЧС в Псковском районе

14:08, 22 июля 2017, ПАИ

22 июля ветеринарно-карантинные полицейские посты, работающие на дорогах Псковского района в связи со вспышкой АЧС, выявили рыбаков-браконьеров, стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, 19 июля в хозяйстве ИК-4 в Середке произошел падеж одной головы свиньи. По результатам предварительных лабораторных исследований ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» выявлен случай заболевания животного африканской чумой свиней. Паталогический материал направлен в Институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии.

На дорогах района организованы три ветеринарно-карантинных полицейских поста, ведётся работа по выявлению и временному закрытию проселочных дорог с целью осуществления мероприятий по недопущению ввоза свиней на территорию угрожаемой зоны. Также будут установлены предупреждающие дорожные знаки на выезде из первой и второй угрожаемых зон в местах функционирования круглосуточных ветеринарно-карантинных полицейских постов.

Администрация Псковского района совместно с ветслужбой проводит подворовой обход, раздаются листовки и проводится учет личных подсобных хозяйствах на территории Середки и наличие поголовья свиней, подлежащих утилизации, оповещается население первой угрожаемой зоны о факте падежа свиней в колонии. Гражданам, имеющим поголовье, предложено провести бескровный забой скота с последующим обращением за компенсацией в администрацию района. Всего в деревне Середка проживают 2 тыс. 63 человека.