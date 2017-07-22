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Общество

128 рыболовов собрал фестиваль «Псковская уха»

Сегодня, 22 июля, на набережной реки Великой проходит традиционный рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха», который проводится с 2004 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский поздравил участников с Днём города и наградил победителей в одной из номинаций медалями и грамотами. 

«Ежегодно бываю на вашем фестивале. Сам люблю рыбалку. Радует, что псковичи участвуют в состязаниях целыми семьями. Замечательно, что родители приучают своих детей к этому полезному отдыху», - отметил глава Пскова.

Иван Цецерский также прошёл по площадкам для рыбной ловли и пообщался с рыбаками, они обменялись мнениями о современных рыболовных принадлежностях. Отведав ухи, которой организаторы фестиваля угощают всех желающих, Иван Цецерский признал, что блюдо великолепное. Как пояснили повара, рецепт прост: бульон должен быть из ершей, затем в нём варится филе судака.

Отметим, что ловить рыбу, по регламенту фестиваля, можно на любые снасти, разрешенные правилами любительского рыболовства. Награждения проходят в нескольких номинациях, в том числе спиннинг, поплавочная удочка, донная удочка, лучшая женщина-рыболовов. В фестивале принимают участие 128 человек, в том числе 15 детей.

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