Средневековый быт и поединки рыцарей ждут псковичей у Гремячей башни

14:46, 22 июля 2017, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Вольный Псков» раскинул свои шатры на берегу Псковы в парковой зоне у Гремячей башни. Здесь устроен настоящий средневековый военно-полевой лагерь XIII-XV веков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Для участия в фестивале заявились клубы исторической реконструкции из нескольких городов России. Город Псков на фестивале представляют клубы «Орден» и «Псковская вольница».

Организаторами мероприятия выступили клуб исторической реконструкции «Орден» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

На фестивале, который будет проходить в течение трех дней, псковичи смогут познакомиться не только с бытом и внешним видом жителей средневековой Руси и Европы, но и увидеть, как сражались в старину.

Здесь пройдут турниры по скандболу, стрелков, копейщиков, на алебардах через барьер, пеший рыцарский турнир, бугурты.