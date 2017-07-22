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Общество

7 пар псковичей заключили брак в День города

22 июля в Пскове у памятника княгини Ольги прошло чествование новобрачных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили 7 пар молодоженов.

Иван Цецерский рассказал, что сам женился 25 лет назад в Пскове. «Надо идти по жизни рука об руку, поддерживая, помогая и советуясь друг с другом. Сегодня вы соединили одной фамилией две половинки, два рода. Хочу пожелать, чтобы в этот значимый для вашей жизни день вы стали примером для горожан, сохраняя семейные ценности. Совет вам да любовь! В этих простых словах заключена большая мудрость, пронесите их через всю жизнь», - отметил Иван Цецерский и призвал новобрачных не забывать о своих родителях, дарить им свою заботу, внимание и любовь.

Глава администрации города Игорь Калашников пожелал молодожёнам создать крепкие семьи, благополучия и любви. Руководители города вручили парам подарки и цветы.

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