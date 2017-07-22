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Общество

Максим Жаворонков совершил инспекционную поездку в очаг АЧС

22 июля и. п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков совершил инспекционную поездку в очаг АЧС, обнаруженный в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в ходе объезда он посетил заградительные посты с дизбарьерами, расположенные у населенных пунктов Великое поле, Мельница, Знаменка, а также осмотрел четвертый пост, который был оборудован в самом эпизоотическом очаге, в исправительной колонии №4.

На сегодняшний день в Псковском районе реализуется комплекс оперативных мер, направленных на недопущение распространения вируса африканской чумы свиней, обнаруженного в хозяйстве исправительной колонии в деревне Середка. Они были выработаны на экстренном совещании 21 июля под председательством начальника Государственного управления ветеринарии Псковской области Веры Баданиной.

Также ситуация с АЧС будет рассмотрена на очередном заседании областной комиссии по ЧС, которое состоится 24 июля.

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